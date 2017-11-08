Переговоры по ситуации на Донбассе зашли в тупик – ОБСЕ

Так, процесс ведения переговоров по мирному урегулированию сложившейся на Донбассе ситуации на данный момент зашел в тупик. Такое сообщение в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности распространил генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам – сейчас переговоры – просто в полном тупике – касательно урегулирования ситуации на востоке Украины - отметил Гремингер. Также он подчеркнул, что контактная группа сейчас пробует принимать меры в различных направлениях, но при этом располагает ограниченным полем для маневра без поступления политического сигнала "нормандской четверки".

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ подчеркивали, что террористы все так же обстреливают позиции ВСУ на Донбассе.