15:31 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Переговоры по ситуации на Донбассе зашли в тупик – ОБСЕ

Контактной группе по вопросам Донбасса необходим политический посыл "нормандской четверки".

Переговоры по ситуации на Донбассе зашли в тупик – ОБСЕ

Так, процесс ведения переговоров по мирному урегулированию сложившейся на Донбассе ситуации на данный момент зашел в тупик. Такое сообщение в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности распространил генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам – сейчас переговоры – просто в полном тупике – касательно урегулирования ситуации на востоке Украины - отметил Гремингер. Также он подчеркнул, что контактная группа сейчас пробует принимать меры в различных направлениях, но при этом располагает ограниченным полем для маневра без поступления политического сигнала "нормандской четверки".

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ подчеркивали, что террористы все так же обстреливают позиции ВСУ на Донбассе.


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