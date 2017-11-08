19:55 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе Россия внедряет самые плохие "советские практики", - Геращенко

Ирина Геращенко раскритиковала отказ России от совместного поиска пропавших без вести на Донбассе граждан.

На Донбассе Россия внедряет самые плохие

По словам И. Геращенко – Россия сейчас на оккупированном Донбассе внедряет самые "худшие советские практики". Про это первый вице-спикер парламента рассказала в Facebook.

Согласно ее словам - последователь СССР - современная Россия – на данный момент внедряет, в т.ч. на оккупированных украинских территориях, наихудшие советские практики, а именно -  пренебрежение к человеку, а также обесценивание жизни, насмешку над правами  - отметила Геращенко. Это ощущается у России в ее отношении к заложникам, а также к собственным военным.

Как сообщал УРА-Информ, Геращенко также сообщала о том, что у России становится больше украинских заложников.


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