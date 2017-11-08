На Донбассе Россия внедряет самые плохие "советские практики", - Геращенко

По словам И. Геращенко – Россия сейчас на оккупированном Донбассе внедряет самые "худшие советские практики". Про это первый вице-спикер парламента рассказала в Facebook.

Согласно ее словам - последователь СССР - современная Россия – на данный момент внедряет, в т.ч. на оккупированных украинских территориях, наихудшие советские практики, а именно - пренебрежение к человеку, а также обесценивание жизни, насмешку над правами - отметила Геращенко. Это ощущается у России в ее отношении к заложникам, а также к собственным военным.

Как сообщал УРА-Информ, Геращенко также сообщала о том, что у России становится больше украинских заложников.