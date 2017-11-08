Луценко просит Порошенко ветировать изменения в УПК

Как пояснил в среду, 8 ноября, на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности генпрокурор, он написал негативное заключение на закон. Я буду просить президента как можно быстрее вернуть в парламент документ с моими замечаниями, - заявил Луценко.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства" .

Как сообщал УРА-Информ, 30 октября документ был передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко, у которого есть 15 дней, чтобы одобрить его или ветировать.