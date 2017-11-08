Канада упростила визовые требования для украинцев

Отныне украинцам, которые были в Канаде в течение последних десяти лет или имеют действующую визу Соединенных Штатов Америки, теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние. Как сообщает в среду, 8 ноября, посольство Канады в Украине, таким образом, при подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые могут продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу, теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние.

По данным посольства, изменения вступили в силу с 1 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Канады в соответствии с новым законом "За справедливость в отношении жертв коррумпированных иностранных официальных лиц" ввел санкции против 52 граждан различных стран, в том числе 30 граждан России.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Канады. По информации МИД Канады, санкции касаются лиц, которые по мнению правительства Канады, несут ответственность за грубые нарушения международно признанных прав человека или актов значительной коррупции.