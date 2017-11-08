16:56 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГПУ ведет заочное следствие касательно 485 граждан, - Луценко

Органы прокуратуры на данный момент ведут досудебное расследование касательно 485 человек.

ГПУ ведет заочное следствие касательно 485 граждан, - Луценко

Такие данные распространил Генпрокурор Ю. Луценко – в рамках заседания комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения работы правоохранителей. Согласно словам Луценко – на данный момент через институт предварительного расследования ведется производство касательно 485-ти граждан.

При этом Луценко также отметил и то, что заочное следствие проводится касательно экс-президента В. Януковича, а также экс-главы Генштаба ВСУ Ильина, советника президента РФ и многих других.

Как сообщал УРА-Информ, А. Аваков предложил ужесточить контроль за разглашением материалов следственных действий.


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