16:19 08.11.2017 | Политика | Новости
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Еврокомиссия хочет изменить законодательство Евросоюза из-за "Северного потока-2"

Европейская комиссия предложила внести поправки в третий энергетический пакет из-за "Северного потока-2". Соответствующие сведения заявил вице-президент ЕК по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Еврокомиссия хочет изменить законодательство Евросоюза из-за

Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Согласно словам Шефчовича, ЕС предлагает изменить определение термина "интерконнектор". В настоящее время это значение слова обозначает трубопроводы, которые соединяют газотранспортные системы стран Евросоюза.

В новой редакции определение "интерконнектора" может означать трубопровод, который пересекает или объединяет границы между странами ЕС или между членами Евросоюза и третьими странами до границы юрисдикции ЕС.

В результате таких изменений Еврокомиссия распространит свои полномочия на "Северный поток-2".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство потеряет около трех млрд долларов из-за транзитного газопровода "Северный поток-2". Транзитный канал газа Россия будет проводить по дну Балтийского моря, в результате чего рост ВВП страны будет полностью перекрыт потерями от транзита "голубого" топлива со стороны северного соседа.


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