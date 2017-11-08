Еврокомиссия хочет изменить законодательство Евросоюза из-за "Северного потока-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно словам Шефчовича, ЕС предлагает изменить определение термина "интерконнектор". В настоящее время это значение слова обозначает трубопроводы, которые соединяют газотранспортные системы стран Евросоюза.

В новой редакции определение "интерконнектора" может означать трубопровод, который пересекает или объединяет границы между странами ЕС или между членами Евросоюза и третьими странами до границы юрисдикции ЕС.

В результате таких изменений Еврокомиссия распространит свои полномочия на "Северный поток-2".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство потеряет около трех млрд долларов из-за транзитного газопровода "Северный поток-2". Транзитный канал газа Россия будет проводить по дну Балтийского моря, в результате чего рост ВВП страны будет полностью перекрыт потерями от транзита "голубого" топлива со стороны северного соседа.