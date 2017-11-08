09:29 08.11.2017 | Политика | Новости
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ЕС собирается расширить санкции против Сирии

Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

ЕС собирается расширить санкции против Сирии

По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.

Так, рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность.

Евросоюз призывает все государства использовать свое политическое влияние для того, чтобы не допустить в будущем повторных случаев применения химического оружия в Сирии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель России в Совете безопасности Организации объединенных наций наложили вето на вынесенный Соединенными Штатами Америкина голосование проект резолюции, который предполагает продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии.


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