Депутаты в среду рассмотрят законопроект о ЖКУ и ратификация четырех соглашений

Депутаты также сегодня ратифицируют ряд соглашений. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего также парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) и проект постановления о введении с 2018 года стипендий для лиц, которые будут проходить стажировку в парламенте.

Кроме этого Рада планирует определиться по ряду проектов постановлений, о премиях и стипендиях ВР талантливым молодым ученым.

В повестку дня включен ряд вопросов о ратификации. В частности, проект закона о ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 1-1/525), проект закона о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (№ 1-1/642), проект закона о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК (№ 1-1/551), проект закона о присоединении Украины к Уставу международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) ( № 1-1/619).

Также Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) (№ 1417/0/2-17) и проект Постановления о некоторых вопросах реализации статьи 48 Закона Украины "о государственной службе" в Аппарате Верховной Рады Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 7 ноября, поддержала за основу в первом чтении законопроект №3112-1. "Проект Избирательного кодекса Украины", автором которого является председатель парламента Андрей Парубий и ряд народных депутатов, поддержали 226 парламентариев.