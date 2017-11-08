Члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

Представители НАТО считают, что нужно оказать достаточно сильное давление на Северную Корею и Россия и Китай наделены в этом вопросе большей ответственностью.
Об этом заявил Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-участниц Альянса.
По словам генсека, КНДР должна отвечать за свое безрассудное поведение, связанное с разработкой ядерной программы и разработкой ракет. Именно поэтому нужно оказать давление на Северную Корею с тем, чтобы найти мирное решение путем переговоров. Давление - это путь к миру.
Странам нужно оказать политическое и дипломатическое давление, но в особенности, нужно оказать экономическое давление.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан предлагает решить ситуацию с Северной Кореей путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующие решение чешский президент принятал из-за того, что он начал сомневаться в эффективности угроз президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи.