Члены НАТО согласны с необходимостью сильного давления на КНДР

Об этом заявил Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-участниц Альянса.

По словам генсека, КНДР должна отвечать за свое безрассудное поведение, связанное с разработкой ядерной программы и разработкой ракет. Именно поэтому нужно оказать давление на Северную Корею с тем, чтобы найти мирное решение путем переговоров. Давление - это путь к миру.

Странам нужно оказать политическое и дипломатическое давление, но в особенности, нужно оказать экономическое давление.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан предлагает решить ситуацию с Северной Кореей путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующие решение чешский президент принятал из-за того, что он начал сомневаться в эффективности угроз президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи.