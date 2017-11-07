В Минсоцполитики поведали о внедрении пенсионной реформы

Известно, что на следующем этапе внедрения в нашей стране пенсионной реформы правительство может сконцентрировать свое внимание на пенсионном обеспечении силовиков, а также на унификации разнообразной адресной социальной помощи, а также уделить внимание монетизации льгот. Об этом рассказал в ходе одного из интервью министр соцполитики Андрей Рева.

Согласно его словам – в 2018 г. нас будет ожидать внедрение пенсионной реформы – на 100%. То есть будет внедрен уже принятый законопроект и есть надежда, что до Нового года примут также еще один закон.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионная реформа принята в стране в начале октября.