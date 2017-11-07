Украина слишком долго "использовала" Польшу, - Ващиковский

В последнее время Варшава признала, что Киев "использует" ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет. Глава польского МИД считает, что российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем.
Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире Польского радио "Trojka".
Как утверждает министр, Польша открыто говорит: "российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".
Глава польской дипломатии отметил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях история, "в определенной степени" образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.
Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов, 4-5 ноября, он хочет встретиться с президентом РП Анджеем Дудой, но "у него нет для президента оптимистичных новостей".
Но решение о том, ехать ли в Украину в середине декабря, Дуда должен принять самостоятельно, "но ситуация остается достаточно сложной".
Как сообщалось ранее "УРА-Инфори", помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчел посетит Украину. В заявлении Госдепартамента говорится, что Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября.