Украина слишком долго "использовала" Польшу, - Ващиковский

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире Польского радио "Trojka".

Как утверждает министр, Польша открыто говорит: "российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

Глава польской дипломатии отметил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях история, "в определенной степени" образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.

Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов, 4-5 ноября, он хочет встретиться с президентом РП Анджеем Дудой, но "у него нет для президента оптимистичных новостей".

Но решение о том, ехать ли в Украину в середине декабря, Дуда должен принять самостоятельно, "но ситуация остается достаточно сложной".

Как сообщалось ранее "УРА-Инфори", помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчел посетит Украину. В заявлении Госдепартамента говорится, что Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября.