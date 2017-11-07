14:20 07.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина работает над освобождением политзаключенных, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что сейчас все силы направлены к процессу освобождения украинских заложников. Всех их удерживают на территории Российской Федерации.

Украина работает над освобождением политзаключенных, - Чубаров

Об этом сегодня Чубаров сообщил в кулуарах Верховной Рады представителям СМИ.

Согласно его словам, в данный момент необходимо привлекать еще других лидеров из стран со всего мира. "В принципе, мы это все делаем, для того, чтобы всех освободить", - подчеркнул Чубаров.

В частности, это касается как заключенных жителей аннексированного Крыму, так и граждан Украины, проживающих на материковой части страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", количество украинских заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в России, растет. К сожалению, на сегодняшний день Украина не может освободить 88 пленных. 


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