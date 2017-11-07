16:26 07.11.2017 | Политика | Новости
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Украина примкнула к Батумской инициативе по "зеленой" экономике

Присоединение к данной инициативе Украины упрощает взаимодействие государств по данной деятельности.

Украина примкнула к Батумской инициативе по

Так, Украина решила примкнуть к Батумской инициативе в вопросе зеленой экономики. Такие данные в ходе брифинга по делам "зеленого роста" и присоединения Украины к инициативе BIG-E передал замминистра экологии Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

Согласно его словам  - была проведена встреча с коллегами из Европы. Украина уже сообщила про свое намерение примкнуть к Батумской инициативе. Страна вводит меры для развития т.н. зеленой экономики. На данный момент это 117 обязательств в целом мире. И Украина отныне пополнит эти ряды.

Как сообщал УРА-Информ, в сфере украинской экологии есть сложные проблемы.


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