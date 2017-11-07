Украина примкнула к Батумской инициативе по "зеленой" экономике

Так, Украина решила примкнуть к Батумской инициативе в вопросе зеленой экономики. Такие данные в ходе брифинга по делам "зеленого роста" и присоединения Украины к инициативе BIG-E передал замминистра экологии Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

Согласно его словам - была проведена встреча с коллегами из Европы. Украина уже сообщила про свое намерение примкнуть к Батумской инициативе. Страна вводит меры для развития т.н. зеленой экономики. На данный момент это 117 обязательств в целом мире. И Украина отныне пополнит эти ряды.

Как сообщал УРА-Информ, в сфере украинской экологии есть сложные проблемы.