Порошенко одобрил закон об электронных услугах

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ, в частности, направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Закон также вводит такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронный показатель времени, регистрированная электронная доставка и интероперабельность.

При этом, по мнению автором закона, он должен облегчить трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко подписал закон о биометрическом контроле на госгранице. Теперь правительство Украины внесет Россию в список государств миграционного риска.