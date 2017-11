Порошенко одобрил урегулирование гастролей с участием российских граждан

"На этой неделе исполняется 100 лет с тех пор, как вооруженные большевики захватили Зимний дворец в Петрограде - ныне Санкт-Петербурге - и арестовали министров Временного правительства России. Они запустили цепь событий, в результате которых погибли миллионы и западной цивилизации была нанесена почти что смертельная рана", - пишет в статье для The Wall Street Journal журналист Дэвид Сэттер, автор книги "Век безумия: распад и падение Советского Союза" (Age of Delirium: the Decline and Fall of the Soviet Union).