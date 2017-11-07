Порошенко одобрил урегулирование гастролей с участием российских граждан

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора совершенствует правовой механизм защиты национальной безопасности Украины.

Он также является продолжением законодательных шагов по защите национального информационно-культурного пространства, в частности путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским действиям.

Документом также устанавливается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;

проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и ее органы власти, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и т.п.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

При этом правительство в течение двух месяцев со дня его вступления в силу должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №6682 об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.