Порошенко одобрил основные принципы кибербезопасности Украины

Глава государства подписал Закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба президента закон, в частности, определяет правовые и организационные основы обеспечения защиты интересов гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основные принципы координации их деятельности, а также базовые термины в области кибербезопасности.

Определяются также основные объекты киберзащиты, а также принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 7 ноября, подписал закон Украины Об электронных доверительных услугах. Как сообщает пресс-служба главы государства, документ, в частности, направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.