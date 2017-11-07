Климкин обсудил с послом Украины в Сербии вопрос наемников на Донбассе

Консультации были проведены по серьезным вопросам взаимодействия с Сербией. Об этом передала пресс-служба украинского МИД. На консультациях кроме разговоров про украинско-сербские отношения основное внимание было также уделено вопросу сербских наемников, которые сейчас ведут боевые действия на Донбассе.

Климкин по этому поводу подчеркнул необходимость соблюдения Сербией своих правовых обязательств в области ведения борьбы с террористами.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине правоохранители провели задержание наемника боевиков.