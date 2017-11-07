16:43 07.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178399:mysnichenko

Климкин обсудил с послом Украины в Сербии вопрос наемников на Донбассе

Министр МИД Украины П. Климкин недавно провел с Послом Украины в Сербии А. Александровичем консультации.

Климкин обсудил с послом Украины в Сербии вопрос наемников на Донбассе

Консультации были проведены по серьезным вопросам взаимодействия с Сербией. Об этом передала пресс-служба украинского МИД. На консультациях кроме разговоров про украинско-сербские отношения основное внимание было также уделено вопросу сербских наемников, которые сейчас ведут боевые действия на Донбассе.

Климкин по этому поводу подчеркнул необходимость соблюдения Сербией своих правовых обязательств в области ведения борьбы с террористами.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине правоохранители провели задержание наемника боевиков.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив