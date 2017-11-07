14:50 07.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018 будет принят в середине декабря, - Луценко

В парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" сделали прогноз на государственный бюджет 2018 года, который может быть принят уже в середине декабря текущего года.

Госбюджет-2018 будет принят в середине декабря, - Луценко

Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины журналистам заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. В частности, она утверждает, что парламент не будет выходить за рамки регламента и второе чтение будет в середина декабря.

К слову, так называемое первое чтение или согласование парламентом проекта госбюджета на 2018 год затянулось из-за того, что депутаты внесли в расходной части сметы дополнительных расходов на более 10 миллиардов гривен. При этом предложенные расходы не были подкреплены источниками их покрытия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на данный момент конечного варианта проекта государственного бюджета на 2018 год пока не существует. Вместе с тем глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заверил, что Верховная Рада Украины на этой неделе должна внести все изменения в бюджет на текущий год. Сегодня в повестке дня стоит закон № 7258, направленный на перераспределение 13 миллиардов гривен для решения насущных социальных проблем.


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