Дуда призывает Украину отстранить от политики людей с антипольскими взглядами

По его мнению, такие люди "разрушают сотрудничество между странами". Как заявил во вторник, 7 ноября, глава польского государства, он считает, что президент Петр Порошенко, его сторонники и премьер-министр Владимир Гройсман понимают, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не должны занимать важных должностей в украинской политике.

Такие люди в политике, которая имеет международное значение, не должны с украинской стороны иметь место, - подчеркнул Дуда, добавив, что в украинской политике есть такие люди и это "очень нехороший знак с украинской стороны" по отношению к Польше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава рассчитывает на конкретные шаги Украины в исторических вопросах.