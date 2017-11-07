Депутаты во вторник попытаются уволить Авакова

Народные депутаты также попытаются включить в повестку дня проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, парламентарии планируют определиться относительно включения в повестку дня законопроекта о дополнительном выделении 7,5 миллиарда гривен на субсидии.

Кроме этого депутаты сегодня запланировали, в частности, рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины, внести изменения в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины и рассмотреть ряд вопросов по противодействию торговле людьми.

Напомним, в парламенте зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий вчера на согласительном совете отметил, что Верховная Рада Украину начнет текущую пленарную неделю с рассмотрения двух избирательных кодексов и внесения изменений в государственный бюджет на 2017 год.