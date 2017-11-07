Депутаты поддержали в первом чтении проект Избирательного кодекса

"Проект Избирательного кодекса Украины", автором которого является председатель парламента Андрей Парубий и ряд народных депутатов, поддержали 226 парламентариев.

Как сказано в пояснительной записке к документу, одна из основных и общепризнанных проблем законодательства о выборах заложена в применяемых избирательных системах, которые создали ситуацию оторванности как народных депутатов Украины, так и депутатов местных советов от избирателей из-за отсутствия влияния избирателей на персональный состав.

Документом предлагается применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования, что требует введения региональных избирательных округов, и одновременно сохранить стимулы к поддержке всеукраинского характера политических партий, недопущение их регионализации, что может нести угрозу дальнейшего углубления межрегиональных конфликтов и дестабилизации ситуации в государстве. Аналогичную избирательную систему предлагается применять также на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек (таких городов относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения). При этом на выборах городских глав таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства.

Также планируется усовершенствовать законодательное регулирование предвыборной агитации. Так, проектом планируется уточнить содержание понятия предвыборной агитации и формы ее осуществления, что уменьшило бы объем недоразумений и злоупотреблений в этой политически сфере деятельности. Также предполагается упорядочить требования к деятельности средств массовой информации как в части информирования общества о ходе избирательного процесса, так и в части их участия в предвыборной агитации. Следует отметить, что данный проект Избирательного кодекса получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что голосов в Верховной Раде для принятия нового избирательного законодательства нет.