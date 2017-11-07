Президент Египта не останется на третий срок

Об этом стало известно из Aljazeera. Вместе с тем президент Египта отметил, что это не заявление для телевидения, это в первую очередь принципы, которыми он пользуется.

Он также сказал, что президентские выборы должны пройти в Египте в марте или апреле 2018 года. Однако президент не указал прямо на свои планы участвовать в этих выборах.

Согласно конституции, президент Египта может только раз восстановить четырехлетний срок - то есть максимум восемь лет в должности.

Кстати, еще в феврале депутат Исмаил Насреддин предложил продолжить президентский срок до шести лет, но потом отклонил предложение через несколько месяцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину гражданину Египта, который трижды незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.