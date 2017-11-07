Литвин вышел из депутатской группы "Воля народа"

О его выходе в о вторник, 7 ноября, во время заседания парламента объявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. При этом он напомнил, что Литвин о выходе из фракции объявил еще 20 октября.

Согласно поданному заявлению и в соответствии статьей 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Литвина Владимира Михайловича из состава депутатской группы "Воля народа, - сказал Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 октября депутат Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что он вынужден сделать обращение, непосредственно в сессионном зале и в соответствии с регламентом сообщает о своем выходе из депутатской группы "Воля народа".