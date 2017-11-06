11:38 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР начнет работу с рассмотрения избирательных кодексов и изменений в бюджет, - Парубий  

Верховная Рада Украину начнет текущую пленарную неделю с рассмотрения двух избирательных кодексов и внесения изменений в государственный бюджет на 2017 год.

ВР начнет работу с рассмотрения избирательных кодексов и изменений в бюджет, - Парубий  

Об этом сегодня на согласительном совете глав фракций и руководителей комитетов заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я обратился бы к правительству и в комитет, чтобы вы между собой определили и согласовали, какие из вопросов государственного бюджета мы сможем завтра рассмотреть", - отметил Парубий.

Также на этой неделе парламент рассмотрит три вопроса по противодействию торговле людьми.

Кроме того, в среду, восьмого ноября, в сессионный зал будут вынесены ратификации соглашений и проект закона о жилищно-коммунальных услугах. В четверг предлагается рассмотреть правительственный законопроект о приватизации государственного имущества и блок аграрной политики.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", директор Национального антикоррупционного бюро и следственных подразделений Артем Сытник заявил, что в укранском парламенте постоянно появляются законопроекты, направленные на блокирование работы его ведомства.


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