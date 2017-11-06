В Украине уже создано около 700 территориальных общин

Такое заявление украинский министр сообщил на форуме местного самоуправления по обсуждению финансирования и реформирования социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная защита.

По словам Зубко, в данный момент 22 тысяч сельских населенных пунктов находятся в ОТГ. Таким образом, это уже более трети населения, проживающего в населенных пунктах сельской местности, отметил он.

Также вице-премьер добавил, что в Украине уже создано 665 общин. Кроме того, 3,6 млн граждан проживают в объединенных территориальных общинах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", управлением коммунальной собственности столицы был ранее отчужден 381 объект недвижимости. На данный момент прокуратура уже подготовила сообщение про подозрение экс-главе ГУ коммунальной собственности КГГА - в незаконном отчуждении имущества столичной территориальной общины.