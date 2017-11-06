13:39 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде настаивают на создании в МинАТО отдела правовой помощи семьям заложников

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко настаивает на создании в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отдела правовой помощи семьям заложников и политзаключенных.

В Раде настаивают на создании в МинАТО отдела правовой помощи семьям заложников

"Настаиваю на немедленном создании в МинАТО отдела правовой помощи семьям заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она выступает за увеличение Фонда правовой помощи украинцам за рубежом при МИД для финансирования адвокатов политзаключенных и помощи семьям, которые едут на судебные заседания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.


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