В Раде настаивают на создании в МинАТО отдела правовой помощи семьям заложников

"Настаиваю на немедленном создании в МинАТО отдела правовой помощи семьям заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она выступает за увеличение Фонда правовой помощи украинцам за рубежом при МИД для финансирования адвокатов политзаключенных и помощи семьям, которые едут на судебные заседания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.