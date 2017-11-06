09:19 06.11.2017 | Политика | Новости
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У Елизаветы II обнаружили в оффшорах 13 млн долларов

По меньшей мере 10 млн фунтов стерлингов царствующая королева Великобритани инвестировала в оффшоры.

У Елизаветы II обнаружили в оффшорах 13 млн долларов

Соответствующие сведения стали известны из отчета Paradise Papers, который опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Согласно полученным недавно данным, герцогство Ланкастерское инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. В частности, это произошло в  2004 и 2005 годах.

Так, инвестиции обнаружили в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживалась на бедных, а также компанию Threshers - сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов и оставив без работы 6 тыс. человек.

Вместе с тем в британском герцогстве отметили, что таким образом королева не нарушает никаких законов. Кроме того, Елизавета II исправно платит налоги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", королева Великобритании Елизавета II совсем недавно открыла самый высокий мост - Queensferry Crossing. 


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