Трамп предложил Японии купить оружие для защиты от ракет из Северной Кореи

Во время визита в Японию президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рекомендовал правительству в Токио расширить закупки американских вооружений.
По словам Трампа, это даст японской армии возможность сбивать ракеты, летящие из Северной Кореи, передает телеканал CNN.
Вопрос об угрозе, исходящей от ракет КНДР, был поднят на совместной пресс-конференции Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ.
Трамп заявил, что Япония сможет "сбивать их в небе, если завершит закупки новых вооружений из США".
"Премьер-министр Японии собирается купить огромное количество оружия, как ему и следовало бы", - заявил американский лидер.
В свою очередь Абэ отметил, что Токио уже сейчас закупает в США большие объемы военного оборудования. В то же время он согласился Трампом, что это необходимо для обеспечения обороноспособности страны.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы избежать обострения конфликта вокруг Корейского полуострова.