07:45 06.11.2017 | Политика | Новости
100178211:Polishuk

Суд Бельгии освободил Пучдемона на поруки

Бельгийский суд в воскресенье вечером, 5 ноября, освободил на поруки бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд Бельгии освободил Пучдемона на поруки

Освобождены также и других бывших членов каталонского правительства. Как сообщил на своей страничке в социальной сети заместитель главы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро, все они были оставлены судом на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Карлес Пучдемон и его четверо соратников - отстраненных членов регионального правительства, в воскресенье, 5 ноября сдались бельгийской полиции.

Они сами пришли в полицейский участок. По данным официального представителя брюссельской прокуратуры, их взяли под стражу.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив