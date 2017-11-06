Суд Бельгии освободил Пучдемона на поруки

Освобождены также и других бывших членов каталонского правительства. Как сообщил на своей страничке в социальной сети заместитель главы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро, все они были оставлены судом на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Карлес Пучдемон и его четверо соратников - отстраненных членов регионального правительства, в воскресенье, 5 ноября сдались бельгийской полиции.

Они сами пришли в полицейский участок. По данным официального представителя брюссельской прокуратуры, их взяли под стражу.