21:32 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия может либо вывести войска с Донбасса, либо заморозить конфликт, - Волкен

На сегодняшний день Россия на оккупированном Донбассе имеет два варианта дальнейших действий.

Россия может либо вывести войска с Донбасса, либо заморозить конфликт, - Волкен

Она либо выведет оттуда свои войска, либо заморозит конфликт. Такое мнение в понедельник, 6 ноября, на брифинге высказал специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

При этом он подчеркнул, что если Россия хочет создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы, - подчеркнул Волкер, назвав альтернативный вариант, который по его словам вторым сценарием и это будет выведение войск.

Это будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса, - подчеркнул Волкер. В то же время он исключил возможность превращения ситуации в длительный конфликт, поскольку международное сообщество не хочет еще одного Кипра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США призвали Украину не представлять свою резолюцию по миротворцам на Донбассе.


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