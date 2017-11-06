13:58 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент подписал закон "Об электронных доверительных услугах"

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об электронных доверительных услугах". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подписал закон

Документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Кроме того, в Законе также определены условия признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции нашего государства в мировое электронное информационное пространство.

В частности, вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность и тому подобное.

Закон № 2155-VIII, принятый Верховной Радой, пятого октября 2017, вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня опубликования этого Закона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в администрацию президента Украины Петра Порошенка уже направили законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины.


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