Президент подписал закон "Об электронных доверительных услугах"

Документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Кроме того, в Законе также определены условия признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции нашего государства в мировое электронное информационное пространство.

В частности, вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность и тому подобное.

Закон № 2155-VIII, принятый Верховной Радой, пятого октября 2017, вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня опубликования этого Закона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в администрацию президента Украины Петра Порошенка уже направили законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины.