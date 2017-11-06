13:15 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко может внести в Раду свой законопроект об антикоррупционном суде, - Ирина Луценко

Если Верховная Рада Украины в ближайшие две недели не создаст рабочую группу по законопроекту об антикоррупционном суде, президент Украины Петр Порошенко подаст свой вариант закона.

Порошенко может внести в Раду свой законопроект об антикоррупционном суде, - Ирина Луценко

Об этом в понедельник, 6 ноября, во время согласительного совета глав фракций и руководителей комитетов заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам глава государства призывает все комитеты, все заинтересованные фракции создать рабочую группу по наработке основных тезисов и принципов этого закона.

Вместе с тем политик отметила, что без такой рабочей группы невозможно будет найти консенсус в сессионном зале парламента. Если такая рабочая группа в ближайшее время не заработает, Порошенко готов представить Раде свой вариант законопроекта, - пояснил Ирина Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос антикоррупционного суда будет приоритетом в 2018 году.


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