Кабмин должен заложить в госбюджет средства на создание фонда поддержки заложников, - Геращенко

Об этом сегодня на согласительном совете председателей фракций и руководителей комитетов заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

Согласно ее словам, семьи заложников в Российской Федерации вынуждены оплачивать услуги адвокатов за собственные средства. Поэтому, соответствующий фонд должен выполнять, в частности функции предоставления адвокатской помощи крымским татарам и семей, проживающих на оккупированных территориях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства призвал его активно участвовать в усилиях п освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России.