Кабмин должен заложить в госбюджет средства на создание фонда поддержки заложников, - Геращенко

Украинское правительство обязано выделить средства на создание фонда поддержки украинских заложников, которые удерживаются Кремлем. Финансирование будет заложено в проекте государственного бюджета на 2018 год.
Об этом сегодня на согласительном совете председателей фракций и руководителей комитетов заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
Согласно ее словам, семьи заложников в Российской Федерации вынуждены оплачивать услуги адвокатов за собственные средства. Поэтому, соответствующий фонд должен выполнять, в частности функции предоставления адвокатской помощи крымским татарам и семей, проживающих на оккупированных территориях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства призвал его активно участвовать в усилиях п освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России.