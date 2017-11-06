13:39 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин должен заложить в госбюджет средства на создание фонда поддержки заложников, - Геращенко

Украинское правительство обязано выделить средства на создание фонда поддержки украинских заложников, которые удерживаются Кремлем. Финансирование будет заложено в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Кабмин должен заложить в госбюджет средства на создание фонда поддержки заложников, - Геращенко

Об этом сегодня на согласительном совете председателей фракций и руководителей комитетов заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

Согласно ее словам, семьи заложников в Российской Федерации вынуждены оплачивать услуги адвокатов за собственные средства. Поэтому, соответствующий фонд должен выполнять, в частности функции предоставления адвокатской помощи крымским татарам и семей, проживающих на оккупированных территориях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства призвал его активно участвовать в усилиях п освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. 


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