Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

Финансовые ограничения касаются чиновников, связанных с банками Северной Кореи и программой ядерного оружия, передает Reuters.

Сообщается, что санкции "направлены на исчерпание незаконных денежных потоков Пхеньяна".

Отмечается, что эта мера носит "символический характер", поскольку и так никаких контактов между двумя корейскими государствами в настоящее время нет. Следовательно, на сотрудников банков КНДР меры никак не отразятся.

В список попали лица из Банка внешней торговли КНДР, банка "Тэсон", Корейского банка объединения и развития (Korea Unification Development Bank), Международного банка "Ильсим", а также "Восточного банка".

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", глава НАТО Йенс Столтенбер считает ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества. Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторону КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.