Александр Онищенко оформляет немецкое гражданство

Документы поданы еще несколько месяцев назад. Как сообщает Deutsche Welle, об этом рассказал журналистам издания бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен.

По его словам, он рассчитывает, что вскоре Онищенко получит немецкий паспорт, поскольку он лично способствует ему в этом. В частности, бургамистр обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако при актуальной информации все должно решиться положительно, - заверил Бескен.

Напомним, Онищенко владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей. Еще летом он зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

При этом беглый украинский депутат пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне.

Как сообщал УРА-Информ, Александр Онищенко скрывается от правоохранительных органов за рубежом. В мае этого года Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.