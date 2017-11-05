В Шотландии министр извинился за свое поведение и подал в отставку

Соответствующее решение он принял в связи с "неподобающим поведением". Как сообщает DW, чиновник извинился за свое поведение и написал заявление.

При этом он отметил, что некоторые его действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие. В моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях, - сказано в письме Макдональда, в котором он известил первого министра и лидера Шотландской национальной партии Николу Стерджен о своем решении уйти в отставку.

Министр также отметил, что с учетом той должности, которую он занимает на государственной службе, он считает неуместным продолжать исполнять эту роль в шотландском правительстве.

Макдональд также выразил надежду, что ни его семья, ни одна из женщин не станут объектами пристального внимания после его ухода из правительства.

О каких именно действиях политика в письме не сказано, однако в правительстве страны подтвердили, что Макдональд подал прошение об отставке.

Вместе с тем пока политик продолжит выполнять обязанности депутата шотландского парламента от Шотландской национальной партии, представляя избирательный округ Абердин Донсайд.

По информации источников BBC, расследование по подозрению в неподобающем поведении ведется против двух членов партии, один из них - Макдональд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, признав, что его поведение в прошлом не соответствовало стандартам, принятым среди военных.