Украинские военные участвуют в учениях "Кленовая арка-2017" в Польше - ФОТО

В них также принимают участие украинские военнослужащие. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, учения проходят на базе Учебного центра Сухопутных войск "Демба".

В них, в частности, принимали участие более 460 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литвы. В воскресенье, 5 ноября, состоялась торжественная церемония открытия учений "Кленовая арка - 2017".

В ведомстве также отметили, что эти командно-штабные учения будут проходить до 16 ноября с привлечением средств имитационного моделирования с участием военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот.

В этом году учения организованы под общим руководством командования Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского за наставничества канадских инструкторов. По данным Минобороны, Вооруженные Силы Украины во вермя нынешней "Кленовой арки" представляют военнослужащие 80 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад, командование высокомобильных десантных войск ВСУ.

Напомним, как сообщашл УРА-Информ, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины провели испытания зенитных ракет средней дальности.