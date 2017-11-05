Пучдемон и его соратники сдались бельгийской полиции

Они сами пришли в полицейский участок. По данным официального представителя брюссельской прокуратуры, их уже взяли под стражу.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные прокуратуры, уже сегодня следователи намерены заслушать их позицию. Вместе с тем суд определится с мерой пресечения в понедельник, 6 ноября.

При этом накануне Пучдемон заявлял, что будет сотрудничать с бельгийскими властями по вопросу о своем аресте.

Напомним, накануне бельгийские власти заявили о получении из Испании ордера на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии. До этого испанский суд арестовал восемь человек из отстраненного правительства Каталонии.

Как сообщал УРА-Информ, суд выдал ордер на арест бывшему министру сельского хозяйства Меритчель Серре, бывшему министру здравоохранения Антони Комино, бывшему министру культуры Луису Пучу, бывшему министру образования Кларе Понсати.