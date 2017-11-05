12:59 05.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нацгвардия получила официальное право применять полиграфы

С целью отбора кандидатов на воинскую службу, назначения на руководящие посты, а также ради проведения проверок Нацгвардия теперь официально сможет применять полиграфы.

Нацгвардия получила официальное право применять полиграфы

В Нацгвардии уже официально получили все правовые основания применения в работе полиграфов. Такие данные распространила пресс-служба Нацгвардии. Известно, что во исполнение Концепции развития Нацгвардии до 2020 г., к примеру, ради внедрения современного инструментария в схему отбора кандидатов на  службу, назначения на руководящие посты, а также ради проведения расследований с третьего ноября 2017 г. уже официально в силу вступил правовой акт, который уже прошел согласование и госрегистрацию.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители в  течение суток сумели раскрыть 45 уголовных нарушений.


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