00:30 05.11.2017 | Политика | Новости
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Я никогда не имел никаких связей с РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не связывался с политической верхушкой России. Об этом передает ABC.

Я никогда не имел никаких связей с РФ, - Трамп

Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к увольнению спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование якобы имевшего место сговора с Россией. Глава Белого Дома также подтвердил, что Манафорт действительно работал в его избирательном штабе, однако этот период продлился недолго. Манафорт сам изъявил желание оставить команду Трампа, и он этому не препятствовал.

Лидер американского государства готов идти на сотрудничество со спецслужбами, если это понадобится, но а пределах процесса о причастности Кремля к избирательной кампании 2016 года, в результате которой именно Трамп и стал президентом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент США Джордж Буш-младший жестко раскритиковал деятельность администрации Белого Дома действующей президента за его пророссийские взгляды.


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