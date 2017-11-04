В Раде пытаются блокировать работу НАБУ, - Сытник

Соответствующие сведения глава НБУ сообщил во время слушаний в комитете Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению Сытника, Верховная Рада Украины вместо того, чтобы запустить процесс создания суда, занимается блокированием следственных подразделений. Таким образом, директор НАБУ также заявил о необходимости создания антикоррупционного суда в украинском государстве.

"В работе НАБУ нет таких дел, вокруг которых бы не было спекуляций", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг, 2 ноября, сообщили о подозрении четырем сотрудникам государственного предприятия "Укрзализнычпостач", которое является филиалом "Укрзализныци".