13:43 04.11.2017 | Политика | Новости
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В Киргизии будут судить Бабанова

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Омурбека Бабанова. Об этом передает пресс-служба генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

В Киргизии будут судить Бабанова

Сообщается, что на одном из митингов во время предвыборной кампании в Ошской области страны кандидат позволил себе резкие националистические высказывания для привлечения электората. Бабанов рассказал об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов.

В результате прокуратура страны применила к Омурбеку статью уголовного кодекса о возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, ему грозит 10 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке Кабинета министров страны.


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