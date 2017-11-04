В Киргизии будут судить Бабанова

Сообщается, что на одном из митингов во время предвыборной кампании в Ошской области страны кандидат позволил себе резкие националистические высказывания для привлечения электората. Бабанов рассказал об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов.

В результате прокуратура страны применила к Омурбеку статью уголовного кодекса о возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, ему грозит 10 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке Кабинета министров страны.