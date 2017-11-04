12:22 04.11.2017 | Политика | Новости
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Уход Фэллона связан с депутатскими интригами внутри правительства

Возможной причиной отставки министра обороны Великобритании может быть закулисная игра внутри Кабинета министров Терезы Мэй.

Уход Фэллона связан с депутатскими интригами внутри правительства

Об этом передает The Telegraph.

Основной упор в пользу ухода Фэллона сделала лидер Палаты общин Андреа Лидсом, которая была уверена в том, что министр желает отстранить ее от занимаемой на тот момент должности. В свою очередь, Фэллон полагал, что при проведении кадровых перестановок в кабмине следует уволить убежденных сторонников Brexit. Сам министр не является сторонников выхода из ЕС.

Фэллон был уверен, что при очередном рассмотрении деталей выхода страны по Brexit, депутаты от под руководством Лидсом могли пойти на уступки с Брюсселем, что могло повлечь за собой дополнительные финансовые траты со стороны Лондона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", свой уход министр пояснил тем, что в последние дни в британском парламенте широко обсуждалась традиционно процветавшая там культура сексуальных домогательств.


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