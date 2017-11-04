Руководство Нацгвардии подписало договор о расширенном сотрудничестве с Канадой

Между Министерством внутренних дел Украины и Департаментом национальной обороны Вооруженных сил Канады было подпичано специальное соглашение о расширении технического сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Подписанный договор будет обсуждаться в течении 10 дней со специальными представителями вооруженных сил Канады, обсуждение условий сделки проходит в Главном управлении Национальной гвардии Украины. Само соглашение не будет иметь определенного срока окончания, его можно будет отменить, если одна из сторон сочтен за другой нарушение.
Сотрудничество канадских правоохранителей совместно с бойцами Национальной гвардии будет проходить в сфере профессиональной и языковой подготовки, улучшении логистики и тактической медицины. Подполковник Кристофер Ривз уверен, что для реформированной Нацнвардии будет очень важным получить дополнительный опыт от своих канадских коллег.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года.