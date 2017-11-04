05:30 04.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст зарегистрировал Управления медицинского обслуживания Пенитенциарной службы

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Управления медицинского обслуживания отдельно от Департамента пенитенциарной службы.

Минюст зарегистрировал Управления медицинского обслуживания Пенитенциарной службы

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, сейчас  происходит организация конкурсного набора медицинского персонала.

Однако отмечено, что остается большое количество нерешенных вопросов, в частности, нуждается в доработке нормативная база, а также остается открытым вопрос закупки лекарств.

В Генпрокуратуре обсудили вопросы реформирования деятельности медицинских служб учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и пришли к выводу.

Что первоочередного решения требует расчет бюджета на внедрение новой системы медицинского обслуживания заключенных, формирование общей комиссии для проведения конкурса на должность руководителя медицинской службы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вновь готовит запросы к Соединенным Штатам Америки с просьбой допросить американского политтехнолога, бывшего консультанта бывшего президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта.

 


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