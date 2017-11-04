Испанский суд требует экстрадиции четырех беглых каталонских министров

После выдачи ордера на арест и публичного вызова в суд главы каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона, испанский суд принялся за его соратников и уже экс-министров, которые выехали в Бельгию. Суд выдал ордер на арест четырех человек: бывшему министру сельского хозяйства Меритчель Серре, бывшему министру здравоохранения Антони Комино, бывшему министру культуры Луису Пучу, бывшему министру образования Кларе Понсати.

Уведомления передали министрам по видеосвязи. В случае, если Бельгия признает обоснованность обвинений, то министры могут быть отправлены обратным рейсом в Барселону.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный прокурор Испании просит Бельгию выдать экс-главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона.