15:21 04.11.2017 | Политика | Новости
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Испанский суд требует экстрадиции четырех беглых каталонских министров

Испанский Верховный суд выдал ордер на арест беглых каталонских министров. Об этом передает "ВВС Украина".

Испанский суд требует экстрадиции четырех беглых каталонских министров

После выдачи ордера на арест и публичного вызова в суд главы каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона, испанский суд принялся за его соратников и уже экс-министров, которые выехали в Бельгию. Суд выдал ордер на арест четырех человек: бывшему министру сельского хозяйства Меритчель Серре, бывшему министру здравоохранения Антони Комино, бывшему министру культуры Луису Пучу, бывшему министру образования Кларе Понсати.

Уведомления передали министрам по видеосвязи. В случае, если Бельгия признает обоснованность обвинений, то министры могут быть отправлены обратным рейсом в Барселону.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный прокурор Испании просит Бельгию выдать экс-главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона


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