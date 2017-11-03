Власти Франции одобрили референдум о независимости Новой Каледонии

Примечательно, что точная дата плебисцита еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.