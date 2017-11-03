11:34 03.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178066:nastya

В Украине завтра начинается избирательный процесс первых местных выборов общин

По всей Украине с завтрашнего дня, четвертого ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов в сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин. Выборы назначены на 24 декабря 2017 года. 

В Украине завтра начинается избирательный процесс первых местных выборов общин

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в 51 объединенной территориальной общине и в 17 областях Украины.

По данным комиссии, в состав этой 51 ОТО вошли 256 местных советов , з них семь городских, 19  поселковых и 230 сельских.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов, до 11 ноября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии и сформировать их состав.

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на первых местных выборах в объединенных территориальных громадах, которые прошли в Украине в воскресенье, 29 октября, больше всего глав общин избрано от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив