Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии.

Как отмечается, сейчас почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки. Среди них: звукометрический комплекс АЗК-7, комплект артиллерийской разведки СНАР-10 и на завершающем этапе находятся работы по разработке современного комплекса артиллерийской разведки "Радиотеодолит" и модернизированного комплекса АЗК-5.

Кстати, около 70% органов управления ракетной военной артиллерии используют современные отечественные автоматизированные аппаратно-программные системы управления "Артос", "Крапива", "Сова".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский президент договорился с руководителем компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом в рамках рабочего визита в ОАЭ, который готов выделить финансы для инвестирования в портовую отрасль украинской экономики.