07:45 03.11.2017 | Политика | Новости
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Трамп официально объявил имя нового главы ФРС США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг вечером, 2 ноября, выдвинул Федерального губернатора Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы.

Трамп официально объявил имя нового главы ФРС США

Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат. Как сообщает Reuters, которая цитирует слова Трампа, Пауэлл доказал, что может добиться консенсуса в разумной денежно-кредитной и финансовой политике.

Судя по его делам, я уверен, что у Джерома есть мудрость и лидерство, чтобы вести нашу экономику, - заявил Трамп, добавив, что во главе Федерального резерва должен стоять сильный, целеустремленный лидер, Пауэлл обладает этими качествами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп должен был определиться с главой Федеральной резервной системы до 3 ноября. Официальный представитель Белого дома заявил ранее, что ожидается, что президент примет решение до своей поездки в Азию, которая начинается 3 ноября.


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