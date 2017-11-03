Трамп официально объявил имя нового главы ФРС США

Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат. Как сообщает Reuters, которая цитирует слова Трампа, Пауэлл доказал, что может добиться консенсуса в разумной денежно-кредитной и финансовой политике.

Судя по его делам, я уверен, что у Джерома есть мудрость и лидерство, чтобы вести нашу экономику, - заявил Трамп, добавив, что во главе Федерального резерва должен стоять сильный, целеустремленный лидер, Пауэлл обладает этими качествами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп должен был определиться с главой Федеральной резервной системы до 3 ноября. Официальный представитель Белого дома заявил ранее, что ожидается, что президент примет решение до своей поездки в Азию, которая начинается 3 ноября.